Les tarifs des Vélib' électriques vont bientôt augmenter

Pédaler sur un vélo électrique du réseau Vélib' vous coûtera bientôt plus cher à Paris : l'opérateur Smovengo va avoir droit à une rallonge de 4 millions d'euros par an pour survivre financièrement, une dépense répercutée sur les tarifs des Vélib' électriques.

Les tarifs des vélos électriques vont bientôt augmenter sur le réseau Vélib' : la mesure devrait être votée par les 60 communes adhérentes du service ce jeudi. Cette hausse va compenser pour plus de moitié la rallonge financière de 4 millions d'euros par an accordée à l'opérateur Smovengo, en difficulté financière, jusqu'en 2024.

"On va mettre à contribution l'usager des vélos électriques en faisant en sorte qu'ils restent abordables là où ils sont le plus utiles, _c'est-à-dire pour les trajets de longue distance_, précise Sylvain Raifaud, président du Syndicat Autolib' Vélib Métropole (SAVM) et élu écologiste. On a un réseau qui s'étend maintenant sur 400 km carré."

Le SAVM assure vouloir limiter la hausse pour "les personnes qui ont du mal à faire des efforts physiques" et réfléchit à une autre adaptation pour les usagers des "stations en hauteur". _"Une nouvelle grille tarifaire sera présentée en mars"_, annonce Sylvain Raifaud à nos confrères du Parisien.

Améliorer le service en contrepartie

Smovengo devrait toucher jusqu'à 6 millions d'euros supplémentaires par an (la projection est de 4 millions) jusqu'en 2024 pour "faire en sorte que le service se poursuive", précise le président du SAVM, avec "une nette _amélioration des conditions d'exploitation et de gestion_." Aujourd'hui, les vélo à assistance électrique du réseau sont selon lui sur-utilisés : ils représentent 60% des trajets, alors qu'ils constituent moitié moins de la flotte de vélos (30%).

La rallonge doit aussi servir à poursuivre l'élargissement du service à la petite couronne parisienne. "Il y a déjà 400 stations en banlieue, on va passer à 500 dans l'année", prévoit Sylvain Raifaud.