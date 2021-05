Paris : TIER lance les trottinettes à recharger soi-même en échange de trajets gratuits

Des trottinettes nouvelles génération arrivent à Paris. TIER Mobility, l'un des trois opérateurs parisiens de trottinettes en libre-service annonce ce mardi le déploiement, courant mai, de 5000 nouveaux engins. Ces modèles sont notamment équipés de casques pliables et de batteries amovibles qui permettent aux clients de recharger eux-mêmes leur trottinette.

Pour ce faire, un réseau de points de recharge a été installé chez des commerçants partenaires. Ces boîtiers, qui peuvent contenir quatre ou huit batteries, permettent d'échanger en quelques secondes une batterie vide contre une pleine. La société espère ainsi réduire les coûts liés à la main d'oeuvre nécessaire pour assurer cette tâche.

"C'est un système vertueux pour tout le monde", assure Sylvain Martin, en charge de la collaboration avec les villes françaises pour TIER Mobility. "Il apporte de nouveaux clients et des revenus supplémentaires aux commerçants et nous permet en même temps de réduire nos déplacements puisque une partie de la recharge est assurée par les utilisateurs". Les clients qui font l'effort sont quant à eux récompensés : 15 minutes de trajet gratuit pour chaque batterie rechargée.

Casque et clignotants pour plus de sécurité

Autre nouveauté pour l'utilisateur : des casques pliables sont désormais intégrés dans un boîtier installé sous le guidon. Le port du casque reste facultatif mais "cela permet d'encourager son port et d'améliorer la sécurité", explique Sylvain Martin. Dans la même veine, des clignotants ont été ajoutés à l'avant et à l'arrière.

TIER Mobility se veut aussi exemplaire en matière d'occupation de l'espace public et promet désormais "zéro trottinette sur le trottoir", grâce à un système de positionnement dix fois plus précis que le GPS. "Il permert d'identifier le stationnement à 20 cm près pour s'assurer que le client est bien sur une place autorisée", détaille Sylvain Martin. A la fin de la course, l'utilisateur doit désormais filmer le bâtiment le plus proche et l'application lui indique s'il peut garer sa trottinette à cet endroit.

Avec ces nouveautés, qui coïncident avec le déconfinement, TIER Mobility compte bien relancer son activité après plusieurs mois au ralenti. L'an dernier, l'utilisation des trottinettes avait bondi de 70% entre juin et septembre, à la sortie du premier confinement.