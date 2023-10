Paris-Tours, restrictions de circulation, dimanche sans voiture, tout savoir sur ce weekend à Tours

Comme chaque année, l'arrivée du Paris-Tours engendre quelques restrictions de circulation à Tours. C'est aussi l'occasion pour la mairie écologiste de promouvoir ce mode de déplacement, plusieurs animations gratuites sont prévues.

Circulation restreinte et dimanche sans voiture

Afin de garantir le bon déroulement de la course, la circulation et le stationnement seront réglementés voire interdits à compter du samedi 7 octobre, 10h, et jusqu'à dimanche 21h. La municipalité avertit : les stationnements résidents, privés, commerciaux seront aussi interdits. Par ailleurs, et dans le cadre de l'opération Tours en Selle, l'hypercentre sera interdit aux véhicules dimanche entre 8h et 18h. Les habitants qui veulent rentrer chez devront présenter un justificatif.

Les restrictions de circulation mises en place à l'occasion de Paris-Tours et de Tours en Selle - Mairie de Tours

Bourse aux vélos et autres animations

Dans le cadre de Tours en Selle, plusieurs animations sont prévues place Anatole-France, la plupart gratuites. Le samedi, ASO - société organisatrice du Paris-Tours - organisera plusieurs animations dédiées à la petite reine. Le dimanche, les animations se feront sous l'égide de la mairie de Tours : un escape game à vélo, une rando-roller ou encore une balade à bicyclette déguisée auront lieu le dimanche. Il y aura également une bourse aux vélos, gérée par le Collectif cycliste 37. Pour ceux qui souhaitent vendre leur vélo, les dépôts se feront entre 10h et 12h et la vente se fera de 14h à 17h.