Paris : tout ce qu'il faut savoir sur la Journée sans voiture dimanche

Les rues de Paris envahies par les piétons, cyclistes et trottinettes. Ce dimanche 27 septembre, la capitale offrira un visage inhabituel à l'occasion de la sixième édition de la Journée sans voiture. De 11 heures à 18 heures, les voitures, motos et scooters (y compris électriques) seront interdits. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

Quelques véhicules sont toutefois autorisés à circuler : les bus, les véhicules de secours, les taxis et les VTC. Mais ils seront limités à 30 km/h et même 20 km/h dans l'hypercentre de Paris (1er, 2e, 3e et 4e arrondissements) et les quartiers Paris Respire comme Les Champs-Elysées ou la Butte aux cailles. Dans ces zones, les VTC sont par ailleurs interdits.

Les Parisiens qui doivent quitter leur domicile ou rentrer chez eux pourront le faire, mais uniquement sur présentation d'un justificatif de domicile. Plus de 700 agents de la Ville de Paris seront mobilisés pour cette journée et des barrages filtrants seront installés aux portes de la capitale.

Le périphérique reste ouvert à la circulation mais certaines sorties seront fermées. Les accès à Paris depuis l'autoroute A4 et l'autoroute A13 seront également fermés.