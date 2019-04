Paris : Uber lance JUMP des vélos et des trottinettes électriques en libre-service

Par Martine Bréson, France Bleu Paris

Ce jeudi, Uber déploie des trottinettes et des vélos électriques JUMP dans Paris. Dans un premier temps, 500 trottinettes et 500 vélos seront disponibles intra-muros 24h/24 et 7j/7j.