Paris : Uber vise 50% de véhicules électriques en 2025

Ce mardi, Uber s'engage à ce que d'ici 2025, la moitié des kilomètres parcourus dans Paris via sa plateforme soient réalisés par des véhicules 100% électriques. L'entreprise américaine de véhicules avec chauffeur s'engage également à abandonner les véhicules diesel d'ici 2024 dans Paris, ils ne pourront plus être enregistrés sur la plateforme dès 2022.

Une aide financière à destination des chauffeurs pour acheter des véhicules propres

Cette électrification sera réalisée dans six autres capitales européennes (Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Londres et Madrid). Uber se fixe comme objectif de devenir une plateforme "totalement exempte d'émissions" d'ici 2040, "avec 100% des déplacements réalisés en véhicules à émissions zéro, en transports publics ou en micromobilité". L'entreprise explique qu'elle va mettre en place un "Plan pour la mobilité électrique", avec une aide financière à destination des chauffeurs, en plus de celles déjà proposées par l'État et la région, pour acheter un véhicule électrique.

Une étape décisive

À partir du 1er janvier 2021, les passagers paieront un montant supplémentaire de 0,03 euro par kilomètre, ajouté au prix de la course, indique l'entreprise. Cette augmentation tarifaire sera "dédiée à 100% aux chauffeurs". "L’engagement d'Uber marque une étape décisive de la transformation vers des transports électriques moins polluants", salue Olivier Blond, le président de l'association Respire. "Nous espérons que les autres acteurs du secteur des VTC, mais aussi les entreprises de taxis et de livraison s’en inspireront afin que la pollution de l’air diminue rapidement." L'association de prévention et d'amélioration de la qualité de l'air avait contribué à lancer une pétition en ligne pendant les élections municipales pour demander notamment "des véhicules 100 % propres d’ici 2025" à Uber. Elle avait rassemblé plus de 25 000 signatures.