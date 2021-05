Paris : un nouveau panneau "4 vélos" récompense la politique cyclable de la Ville

Un nouveau panneau trône derrière l'hôtel de Ville de Paris. Une plaque ornée de quatre petits vélos, surmontés de l'inscription "Ville à vélo". Elle a été dévoilée par Anne Hidalgo, vendredi en présence de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, venu remettre le label "Ville à Vélo du Tour de France". Un prix décerné pour la première fois cette année par la société du Tour et réservé aux villes qui ont accueilli au moins une fois une étape de la Grande Boucle.

La Ville de Paris est la seule ville française a avoir obtenu "4 vélos". Ils récompensent l'engagement de la municipalité en faveur du développement de la bicyclette au quotidien. "Ces quatre vélos comptent beaucoup pour nous", a assuré la maire de Paris. "Car ils sont remis par le Tour de France, qui offre un des plus beaux spectacles du monde. Et je m'en suis inspirée pour développer le vélo à Paris". Anne Hidalgo indique également s'être inspirée de Copenhague ou Amsterdam "pour offrir ce que l'on peut faire de mieux en matière de pistes cyclables". "C'est un challenge qui n'était pas simple".

On se croirait presque aux Pays-Bas " - Christian Prudhomme, directeur du Tour de France

La maire de Paris a ensuite tenu à faire un tour à vélo pour montrer ces nouveaux aménagements à Christian Prudhomme et Bernard Thévenet notamment. Le double vainqueur du Tour de France qui, pour l'occasion a enfourché pour la première fois un vélo électrique. "Cela fait drôle au début, le vélo part tout seul", s'exclame l'ancien champion cycliste, qui se réjouit par ailleurs des aménagements cyclables créés à Paris. "Quand je roulais ici dans les années 60, c'était vraiment très dangereux, il n'y avait rien pour les vélos alors que maintenant, c'est vraiment beaucoup plus facile".

En parcourant la piste cyclable de la rue de Rivoli, Christian Prudhomme y a vu, de son côté, un petit air de Pays-Bas. "On se croit presque à Rotterdam", seule autre ville à avoir obtenu "4 vélos". "Le label récompense justement cette volonté de mettre le vélo au cœur des villes, de faire en sorte qu'on puisse l'utiliser au quotidien, tout en gardant un lien avec le vélo des champions". Et de rappeler que l'histoire du Tour de France se confond avec celle de Paris. "C'est ici qu'est né le Tour de France, à Montmarte. C'est aussi la seule ville à avoir été ville-étape depuis l'origine et puis bien sûr, Paris accueille l'arrivée sur les Champs-Elysées depuis 1975".