Un nouveau service de trottinettes en libre-service débarque à Paris

Paris, Île-de-France, France

Rien n'arrête l'essor des trottinettes électriques à Paris. Un septième service en free-floating (sans station) va faire son apparition ce week-end à Paris, a annoncé mardi la start-up européenne Flash, rejoignant ainsi les engins de Bird, Lime ou Bolt.

Flash va commencer avec 500 engins qui seront déployés sur les trottoirs des 5ème et 6ème arrondissements de Paris. A terme l'entreprise pourraient en installer plusieurs milliers mais "pas trop", afin "de ne pas déranger l'espace public", indique Stéphane MacMillan, cofondateur et directeur France de Flash, qui dit vouloir "être un acteur de poids, pas un acteur de plus".

Comme pour les autres services, il faut télécharger l'application pour localiser les trottinettes disponibles et scanner le QR code pour les déverrouiller. Le tarif est de 1 euro par course plus 15 centimes la minute.

Depuis juin 2018, une demi-douzaine d'opérateurs ont déployé leurs trottinettes électriques dans les rues de Paris. Flash a été fondée à l'été 2018 par l'entrepreneur germano-polonais Lukasz Gadowski. Le service est déjà présent à Madrid, Lisbonne et Zurich et prévoit, en même temps que Paris, de s'installer dans 16 pays et plus de 80 villes.