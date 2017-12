Paris : se garer sans payer va coûter beaucoup plus cher

A partir du 1er janvier 2018, à Paris, ce sont deux entreprises privées, Streeteo et CSV, qui sont chargées de verbaliser les automobilistes qui ne payent pas leur stationnement. Les tarifs pour se garer vont augmenter, le montant des "amendes " va exploser.

Comment convaincre les automobilistes fraudeurs de payer leur stationnement? La Ville de Paris constate que seuls 10% des automobilistes (hors stationnement résidentiel) payent leurs places de stationnement en surface à Paris. Pour la Mairie, c'est un gros manque à gagner. Dans les autres grandes villes en France ils sont 30% à payer leur stationnement. A l'étranger, Londres, Madrid et Amsterdam, ils sont 80% à payer. La Ville de Paris a donc décidé de luter fermement contre cette incivilité. Elle se tourne vers le privé.

Ne pas payer son stationnement va coûter cher

Le fraudeur ne payera plus une amende mais un Forfait de Post-Stationnement. Ce FPS correspond à la durée maximale de stationnement pour un visiteur soit 6 heures.

L'amende était de 17 euros, le FPS pourra monter jusqu'à 50 euros.

Les sanctions seront plus lourdes. - Ville de Paris

Les nouveaux tarifs pour stationner à Paris à partir du 1er janvier 2018

Pour stationner, le tarif au 1er janvier 2018 sera de 4 euros par heure les deux premières heures pour la zone 1 (du 1er au 11e arrondissement) et de 2,40 euros par heure pour les deux premières heures pour la zone 2 (du 12e au 20e arrondissement). Au-delà des deux heures, il y a une nouvelle grille tarifaire.

Tarifs/Coût horaires du stationnement. - Ville de Paris

Fini le carnet à souche : des boîtiers vont permettre de débusquer les fraudeurs

Il y a 150.000 places de stationnement en surface à Paris. Les nouveaux contrôles vont permettre une rotation plus rapide. Ils vont permettre aussi de savoir où sont garés les automobilistes et s'ils ont payés.

Des moyens numériques et automatisés vont être utilisés. Près de 260 agents seront équipés d'une sorte de Smartphone amélioré qu'ils auront dans la poche. En parallèle, il y aura des voitures ou des scooters électriques qui circuleront dans la ville et qui flasheront les plaques d'immatriculation pour repérer les fraudeurs. A partir du 1er janvier 2018, quand vous allez vous garer, vous devrez enregistrer votre plaque d'immatriculation avec l'horodateur ou l'application mobile. Vous indiquerez le temps que vous pensez rester et vous payerez.

Comment se passent les nouveaux contrôles

Dans les rues de Paris, une dizaine de voitures ou de scooters électriques vont scanner l'ensemble des plaques d'immatriculation des voitures en stationnement. Avec leur radar et leur appareil photo, ils prennent des centaines de clichés et ils peuvent vérifier jusqu'à 1.500 plaques par heure. Les informations sont envoyées à un serveur central. Il met en relation les plaques qui ont été enregistrées dans l'horodateur et celles qui sont dans la rue. La machine détecte alors les automobilistes qui ne sont pas en règle autrement dit qui n'ont pas payé ou qui ont dépassé leur temps de stationnement. Ces informations sont transmises, en temps réel, aux agents contrôleurs. Ces agents peuvent alors, avec leur boitier, scanner les plaques qui ont été repérées pour les vérifier et verbaliser.

Vous aurez un risque sur deux de vous faire contrôler

Le contrat des deux sociétés prestataires prévoit une rémunération forfaitaire de 10 millions d'euros par an. Elles s'engagent à faire un minimum de 75.000 contrôles par jour. Cela représente la moitié du nombre de places de stationnement à Paris. Aujourd'hui le fraudeur a un risque sur 15 de se faire contrôler, ce risque passe à 1 sur 2. La Mairie de Paris espère engranger près de 330 millions d'euros en 2018 soit trois fois plus qu'en 2017.