Paris, France

La rue de Rivoli a désormais un nouveau visage devant l'Hôtel de Ville de Paris. Une voie de bus, une file pour les voitures et autres véhicules motorisés et une piste pour les vélos. Ce nouveau tronçon de la voie cyclable de la rue de Rivoli a été inauguré jeudi par Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui pour l'occasion a enfourché un Vélib' électrique.

Une première portion avait été ouverte en mars entre Saint-Paul et l'Hôtel de Ville. Désormais, la piste va jusqu'au Boulevard Sébastopol. Et les travaux vont se poursuivre. A l'automne 2019, on pourra relier la place de la Bastille à celle de la Concorde sur une piste cyclable à double sens et séparée de la circulation.

La piste cyclable de la rue de Rivoli est l'un des axes majeurs du Réseau Express Vélo lancé par la ville de Paris, dans le cadre de son plan vélo. "Construire des pistes cyclables dans des endroits symboliques, qui étaient de grands axes de circulation automobile, c'est montrer le changement profond dans nos modes de déplacements", a souligné Anne Hidalgo.

Le plan vélo s'accélère

Pour l'occasion, les associations de cyclistes ont été conviées pour tester ce nouvel aménagement, qui fait l'unanimité. "C'est une bonne nouvelle, même si ce n'est qu'un tronçon. C'est surtout la rapidité d'exécution qui est assez extraordinaire", note Charles Maguin, le président de l'association Paris en Selle.

La construction de la piste cyclable a nécessité deux mois de travaux en juillet et en août, durant lesquels la rue de Rivoli a été totalement fermée à la circulation. "Si cela pouvait aller aussi vite partout, ce sera formidable", poursuit Charles Maguin, qui pointe le retard qu'a pris le plan vélo de la ville de Paris.

Ce plan, qui prévoit le doublement des aménagements cyclables d'ici 2020, "s'accélère" assure de son côté Christophe Najdovski, l'adjoint en charge des déplacements. "Peut-être que ça débordera un petit peu après mars 2020 mais nous tiendrons les engagements du plan vélo. Des travaux ont été menés récemment sur le quai d'Austerlitz ou le Boulevard Voltaire. Il y a beaucoup de projets en cours de réalisation."