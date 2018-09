Paris, France

Cela pourrait venir assez vite : Gilles Carrez propose la création d'un péage urbain à moyen terme, lorsque les lignes du Grand Paris Express seront mises en services. Soit 2024 et 2030. Le député Les Républicains ne donne pas encore de périmètre : Paris, ou région île de France. Cela reste à voir.

Il faut en tout cas, constate le député du Val-de-Marne, des financements pérennes, à long terme. Voilà l'équation : 250 millions d'euros à trouver en plus chaque année. L'ardoise est plombée par les gares, 68 en tout. Leur exploitation et leur maintenance va peser plus lourd que prévu.

Hausse des taxes à prévoir

Gilles Carrez propose aussi d'augmenter certaines taxes régionales : la "taxe sur les surfaces de bureaux". Elle pourrait augmenter de 20%. La "taxe spéciale d'équipement" également ou encore la "taxe de séjour", où une part régionale serait crée.

Des pistes qui ne manquent pas de faire réagir les entreprises. Le Medef et l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) dénoncent des mesures qui "impacteront fortement les entreprises".

Gilles Carrez présentera ce vendredi son rapport au Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris