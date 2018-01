Paris : une brigade contre les véhicules mal garés

Par Émilie Defay, France Bleu Paris et France Bleu

Depuis le 1er janvier, les agents de surveillance de Paris (ASP), les fameuses "pervenches", ne contrôlent plus le stationnement payant et sont affectés à d'autres tâches. Parmi leur mission prioritaire : la lutte contre les incivilités routières et notamment le stationnement gênant.