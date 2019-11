Paris : une commande qualifiée d'"historique" pour renouveler les trains de 8 lignes de métro

2,9 milliards d'euros pour un renouvellement de 410 rames fabriquées par les constructeurs ferroviaires Alstom et Bombardier. C'est l'annonce ce vendredi d' Ile-de-France Mobilités et la RATP. Une première commande ferme concerne les lignes 3bis, 7bis et 10 qui seront équipés entre 2024 et 2026.