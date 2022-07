Paris : une exposition retrace cinquante ans de sécurité routière

Cet été encore, la sécurité routière lance des appels à la prudence aux Français qui prendront le volant pour rejoindre leur lieu de vacances. Mais elle le fait d'une manière inédite, par le biais d'une exposition itinérante, mise en place à l'occasion des cinquante ans de sa création. Avant de faire le tour de l'hexagone, elle était présentée ce vendredi, dans la cour du ministère de l'intérieur, place Beauvau. Conçue comme un voyage dans le temps, cette exposition propose aux visiteurs d'embarquer à bord d'anciens modèles de voitures.

Un voyage dans le temps

Première étape en 1972, année d'un triste record : plus de 18.000 personnes sont alors tuées sur la route. Un comité interministériel à la sécurité routière est créé avec pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en la matière. En montant dans une R5 orange, le visiteur est plongé dans l'ambiance sonore de l'époque, à l'aide d'archives radio. On entend notamment cet extrait de bulletin d'informations : "Jamais les accidents de la route n'avaient autant tué en une seule année, c'est un record historique. Comment le pays a-t-il pu en arriver là ?"

Une R5 orange pour ramener les visiteurs au début des années 70 © Radio France - Sarah Tuchscherer

La suite du parcours égrène les différentes mesures prises depuis pour mettre un terme à cette hécatombe : ceinture obligatoire, casque à moto, permis à points, baisse du seuil d'alcoolémie autorisé, 50 km/h en ville etc... Pour l'actuelle déléguée interministérielle à la sécurité routière, Marie Gautier-Melleray, rappeler cette chronologie a une vertu pédagogique : "Au cours de ces décennies des dizaines, peut-être même des centaines de mesures ont été prises. Elles n'ont pas toujours été très populaires au début, c'était le cas de la première mesure phare, sur le port de la ceinture de sécurité. Au début, beaucoup de Français ont râlé, puis on s'est rendu compte que cela permettait de sauver beaucoup de vies et le réflexe s'est installé".

Visite de l'exposition avec Sarah Tuchscherer Copier

Un bilan "jamais satisfaisant"

La baisse de la mortalité routière a depuis été spectaculaire. On a compté un peu moins de 3.000 décès l'an dernier. Un bilan "jamais satisfaisant", selon la déléguée interministérielle, "on sera satisfait le jour où il y aura zéro mort et zéro blessé. Mais cela montre que les efforts collectifs paient et qu'il ne faut pas se relâcher". Le message est d'autant plus d'actualité que les derniers chiffres ont été mauvais. Depuis le début de l'année, en Ile-de-France, 116 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route, soit 6,5% de plus qu'en 2021. Au niveau national, le nombre de morts a même augmenté de 30% par rapport à l'année dernière.

Face à la hausse de la mortalité routière, la déléguée interministérielle appelle à la prudence Copier

L'exposition, baptisée En route pour la vie ! est à voir ce week-end à Paris, port de Solférino (devant le musée d'Orsay). Elle sera ensuite présentée à Hyères, Nice, Marseille, Biarritz et la Baule.