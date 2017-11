Paris - une nouvelle piste cyclable avenue de la Grande Armée

Une nouvelle piste cyclable à Paris a ouvert vendredi. Elle se situe sur l'avenue de la Grande Armée depuis le carrefour avec les rues de Tilsitt et Presbourg jusqu’à la Porte Maillot.

Le réseau de pistes cyclable dans la capitale s'agrandit. Une nouvelle piste est à la disposition des amoureux de la petite reine sur l'avenue de la Grande Armée depuis le carrefour avec les rues de Tilsitt et Presbourg jusqu’à la Porte Maillot. Un séparateur en granit de 800 m pour aménager la piste cyclable.

La création de cette piste cyclable entre dans le cadre de la création du Réseau Express Vélo qui a pour objectif de traverser la capitale du nord au sud (et inversement) et de l’est à l’ouest (et inversement)

avenue de la Grande Armée - Marie de Paris

Les travaux futurs sur l'avenue de la Grande Armée

• 18 avril – 12 mai : (re)construction de 4 refuges piétons. La circulation sera ponctuellement réduite à 3 files sur chaque voie

• 15 mai – 28 juillet : la piste cyclable et le couloir bus seront aménagés sur le côté pair de l’avenue. La circulation sera réduite à deux files sur cette voie

• 31 juillet – 27 octobre : la piste cyclable sera aménagée sur le côté impair de l’avenue.La circulation sera réduite à deux files sur cette voie