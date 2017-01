Paris : la rue de Rivoli bientôt complètement transformée

La maire de Paris, Anne Hidalgo, veut augmenter la place du vélo dans la capitale. Dès cette année 2017 une piste cyclable "bidirectionnelle" va être créée au cœur de Paris, rue de Rivoli. La rue sera aussi mise en double sens le long du jardin des Tuileries.

Anne Hidalgo, qui doit présenter ses vœux à la presse mercredi, reviendra sans doute sur les grands projets qu'elle a détaillés la semaine dernière pour ses vœux aux élus. La maire de Paris l'a redit lors de ces vœux : elle veut diviser par deux la place des voitures polluantes dans la capitale.

Parmi ses projets phares, il y a la transformation de la rue de Rivoli. Cette rue à sens unique permettait jusqu'à présent de relier Bastille à Concorde d'un seul jet. Cette année (2017), elle devrait subir de grosses transformations avec une piste cyclable à double sens, et toute une partie, le long des Tuileries, aussi à double sens mais pour les voitures cette fois. Un tram-bus électrique de grande capacité est aussi prévu pour remplacer la ligne de bus 72.

Reste à savoir si le STIF donnera son aval. Le STIF, qui gère les transports en Ile-de-France, est présidé par Valérie Pécresse (LR). La patronne de la région qui n'est pas toujours d'accord avec la vision de la ville de la maire socialiste de Paris.

Une piste cyclable "bidirectionnelle"

La Mairie de Paris va aménager dès cette année 2017, une piste cyclable dans les deux sens sur toute la longueur de la rue de Rivoli et sur la rue Saint Antoine. Les vélos pourront relier Bastille à Concorde en toute sécurité. Aujourd'hui, ils empruntent la voie dédiée au bus sur la partie où ils circulent en site propre. Cette voie dédiée au vélo va rétrécir la rue qui va être amputée d'un certain nombre de places de stationnement. Anne Hidalgo assume. Elle veut moins de bruit et de pollution dans la ville.

Moins de voitures dans la ville - Céline Orsinger

Une partie de la rue de Rivoli sera à double sens pour les voitures

Actuellement, la rue de Rivoli est à sens unique de Bastille à Concorde. Elle va devenir à double sens, avec deux files dans un sens et une dans l'autre, entre la Concorde et la rue des Pyramides qui aboutit à la statue de Jeanne d'Arc. Un peu plus haut les automobilistes pourront rejoindre les quais via l'avenue du général Lemonnier qui traverse les Tuileries en souterrain. (Il existerait aussi une autre option qui consisterait à changer le sens actuel de la rue de Rivoli le long des Tuileries.)

Ce trajet a été défini pour permettre l'interdiction totale des voitures entre la place de la Concorde et le Pont Royal, le long du jardin des Tuileries. Seuls les piétons, les vélos et le tram-bus pourront circuler sur ce tronçon d'un petit kilomètre.

Un bus-tram - Céline Orsinger

Un tram-bus rue de Rivoli

Le tram-bus est le nouveau transport en commun écologique qui va être mis en service principalement sur le quai haut de la rive droite. Ce tram-bus sera électrique. Il roulera dans les deux sens à compter de septembre 2018. Il a été baptisé "Tramway olympique". Il est dans le dossier de candidature de la capitale pour les JO de 2024 qui font la part belle à l'écologie. Cette nouvelle ligne de bus à haut niveau de service doit remplacer l'actuelle ligne 72 de la RATP qui relie l'Hôtel de ville au Parc de Saint-Cloud. Ce bus sera bi ou tri-articulé. Il fera 18 mètres ou 24 mètres et il s'inspirera du T Zen francilien. Ce bus, qui devra être rapide et aussi régulier qu'un tram, demande peu de travaux de voierie, précise Anne Hidalgo qui ajoute que les "35 millions d'euros nécessaires sont déjà budgétisés".