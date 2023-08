Paris : une signalisation routière aux emblèmes des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, des voies de circulation seront réservées aux véhicules de transport des personnes accréditées par le comité olympique. Pour faciliter la circulation, une nouvelle signalisation routière aux emblèmes des Jeux sera mise en place pour rendre ces voies facilement reconnaissables. Ces panneaux, et marquages au sol, seront installés entre le 1er juillet et le 15 septembre 2024 inclus.

Ces éléments de signalisation porteront le logo des Jeux Olympiques ou bien la mention explicite "Paris 2024", pour être compréhensible par tous. Certaines voies ne seront réservées à cet usage qu'une partie de la journée, donc elles seront signalées par un affichage dynamique qui ne sera actif qu'à certaines heures.

Un exemple de panneau qui sera mis en place pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. - Ministère de l'Intérieur

Ces voies seront réservées aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, aux taxis, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours et de sécurité, ainsi qu'aux véhicules de transports en commun.