Parking relais et navettes depuis le parc des expositions de Vandoeuvre dès le 7 septembre

Un nouveau parking relais verra le jour à la rentrée dans le Grand Nancy. Objectif : désencombrer le centre-ville en laissant les véhicules aux entrées de la Métropole et en acheminant les usagers en transports en commun via des navettes. Le lancement aura lieu le lundi 7 septembre prochain depuis le parking du parc des expositions de Vandoeuvre-les-Nancy. Un nouveau parking relais qui ne sera pas le dernier explique Patrick Hatzig, vice-président de la métropole en charge des mobilités :

"C'est une technique qu'on va déployer à plus grande échelle. C'est une mesure d'urgence du président. On regarde ce qu'on peut faire en prenant une emprise du parc des expos sur une cinquantaine de places et de permettre aux personnes de laisser leur véhicule et de prendre une navette."

Trois navettes seront programmées le matin et l'après-midi en direction du centre-ville quasiment sans arrêt. Il y aura également une possibilité d'emprunter les bus des lignes 14 express et Corol. Le service doit être prêt pour le lundi 7 septembre.