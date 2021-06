Parkings, itinéraires de déviation : comment circuler pendant le Tour de France en Mayenne

Le mercredi 30 juin sera un jour de fête en Mayenne. Le département accueillera le Tour de France à l'occasion de la cinquième étape : un contre-la-montre de 27,3 km entre Changé et Laval. L'organisation de l'épreuve ne se fera évidemment pas sans contraintes pour les habitants des six communes traversées par le circuit (Changé, Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Jean-sur-Mayenne, Louverné, Bonchamp-lès-Laval et Laval).

Le circuit fermé dès 4h du matin

"Évitez de vous déplacer ce jour-là," prévient d'ores et déjà le préfet de la Mayenne, Xavier Lefort. Le jour de la course, le circuit sera fermé dès 4h du matin. "Jusqu'à 7h du matin il sera encore possible, en cas de nécessité, de traverser le circuit, mais après ce sera terminé." Seuls les véhicules de transport sanitaire et les véhicules de secours seront autorisés à réaliser ces traversées pour transporter malades ou blessés.

La route du contre-la-montre devrait rester inaccessible jusqu'à 20h30 le temps d'assurer le démontage des barrières notamment. "Si vous habitez à Laval et devez aller travailler à l'extérieur ce jour-là, il faudra sûrement prévoir de partir très tôt le matin et ne pas rentrer avant 21h à la maison," poursuit le préfet. Des informations vont circuler dans les entreprises afin d'organiser au mieux la journée de travail.

► Carte des déviations à retrouver sur le site du Département

La carte des déviations lors du Tour de France. - Préfecture de la Mayenne

Des parkings pour le public et les riverains

La mairie de Laval devrait préciser dans les prochains jours les modalités de circulation au sein de la ville. Plusieurs parkings vont être mis en place afin d'accueillir les spectateurs. Des navettes permettront de rejoindre le tracé de l'épreuve. D'autres aires de stationnement seront réservées aux riverains qui pourront y stationner leurs véhicules la veille de l'épreuve. Il est conseillé de se rapprocher des mairies concernées pour obtenir ces informations.

La liste des parkings mis en place pour les spectateurs. - Préfecture de la Mayenne

Des points de passage pour les piétons

A Laval, neuf point de passage sont prévus pour faire traverser les piétons sur le circuit : boulevard Monsailler, rue de la gaucherie, rue de Strasbourg, rue Jules Ferry, rue Echelle Marteau, carrefour Saint-Michel, place Jean Moulin, rue d'Hilard et au niveau du pont Aristide-Briand. "Il ne s'agit pas de traverser pour se promener mais surtout en cas de nécessité," précise Xavier Lefort. Par ailleurs, le réseau de bus de Laval modifiera son plan de circulation le jour du passage du Tour.

Des points de passage seront prévus pour les piétons. - Préfecture de la Mayenne

Aucun établissement scolaire ouvert à Laval

Le mercredi 30 juin, les écoles, collèges et lycées de Laval seront fermés. "Nous avons choisi cette solution en lien avec l'inspection académique pour éviter les problèmes de transport."

Le masque restera obligatoire

Cette cinquième étape du Tour de France sera la première à se dérouler en public, mais les autorités appellent à la plus grande prudence. Peu importe les décisions qui seront prises au niveau national, le port du masque restera obligatoire pour les spectateurs et les distances physiques devront être maintenues.

Forces de l'ordre et pompiers mobilisés en nombre

Pas moi de 250 gendarmes, 250 policiers avec l'appui de CRS et 150 pompiers seront mobilisés le 30 juin pour assurer la sécurité des spectateurs et de la course. La protection civile et la Croix-Rouge apporteront également leur soutien.