10 000 passagers transiteront ce vendredi et ce samedi par l'aéroport de Bordeaux-Mérignac à l'occasion des vacances de Pâques. Ce sera peu moins dimanche. Habituellement, pas de souci, mais depuis quelques heures, les parkings de l'aéroport affichent complets. La faute à des travaux d'entretien et de modernisation du parking P2 : 900 des 3700 places sont ainsi condamnées. Selon Pascal Personne, le directeur, d'autres explications sont à avancer "peut-être des voyageurs qui auraient du prendre le train et se tournent vers l'avion avec les grèves ?".

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac conseille de vérifier sur son site internet ou même d'appeler avant de s'aventurer en voiture. Elle espère une amélioration de la situation à partir de lundi prochain, quitte à modifier le planning des travaux et à mobiliser les parkings du personnel.