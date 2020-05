Parkins-relais à Paris : un accord avec la mairie pourrait être trouvé aujourd'hui

Les discussions ont repris entre les concessionnaires de parkings parisiens et la mairie de Paris. Ils avaient suspendu leur accord concernant les parkings-relais, regrettant de ne pas avoir été consultés par la Ville pour son plan de déconfinement. Mais ce jeudi, le président de la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement annonce qu'un "accord pourrait être trouvé aujourd'hui".

Reprise des discussions

Une trentaine de parkings relais et un peu plus de 2 000 places de stationnement devraient être mis à la disposition des automobilistes aux portes de Paris. Un dispositif gratuit pour les titulaires d'un passe Navigo jusqu'en septembre. Mais, les professionnels du stationnement ont indiqué mercredi suspendre cet accord, reprochant à la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, de ne pas les avoir consultés avant d'annoncer son plan de déconfinement. "Nous avons découvert un dispositif de gratuité des parcs relais qui ne nous avait pas été soumis et qu'un ensemble de voies de circulation allaient être restreintes voire interdites aux voitures", explique sur France Bleu Paris Jean-Laurent Dirx, président de la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement.

"Nous avons discuté hier sur des principes d’indemnisation pour les parcs au centre de Paris qui seront impactés par les mesures prises" par la Ville, précise Jean-Laurent Dirx. Si "un accord pourrait être trouvé dans la journée", il y a encore "un travail et de la communication à faire", explique le président de la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement

"Pour nous, la reprise économique est fondamentale"

Un secteur frappé de plein fouet par le confinement

Depuis le début du confinement, les Franciliens ne sont plus aussi nombreux à prendre leur voiture, ce qui engendre d'importantes pertes pour les professionnels de stationnement. "Le parking est une activité économique importante qui a beaucoup souffert de la crise", regrette Jean-Laurent Dirx. Il estime que le secteur a perdu "plus de 98% de son activité pendant les deux mois qui viennent de s’écouler".