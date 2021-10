Parlons mobilité chez DIVIA à Dijon !

Depuis quelques années Divia développe la mobilité dans Dijon Métropole. Aujourd'hui en ville, on se déplace en bus, en tram, à vélo et en voiture... Divia vous propose pas mal d'options pour vos déplacements, France Bleu Bourgogne va à la rencontre des acteurs Divia !

A l'heure où on essaye de limiter ses déplacements et de polluer le moins possible, comment une entreprise de transports en commun prend-elle son virage ? Petit rendez-vous mobilité chez Divia !

Métier : conductrice de bus et tram

Stéphanie Nicolaï, une conductrice souriante et épanouie © Radio France - Caroline PAUL

Bientôt la création de véloparks sécurisés en ville...

Divia, c'est des transports en commun, mais c'est aussi du vélo en ville !

Emilie Jeanningros, Directrice Marketing devant le vélopark Monge © Radio France - Caroline PAUL

Divia : bus, tram, vélo et PARKINGS !

Bernard Baron, Directeur Stationnement et Actions Commerciales pour Divia © Radio France - Caroline PAUL

La "tour de contrôle" Divia : le PPC !

Dernier rendez-vous au PPC - le Poste Principal de Commandement

Loïc Poissenot, Régulateur PPC chez Divia © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos : DIVIA - 16 Pl. Darcy, 21000 Dijon - 03 80 11 29 29