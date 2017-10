Pas d'accélération en vue pour la déviation de Violès

Le conseil départemental estime qu'il ne peut pas donner un coup d'accélérateur au calendrier de la déviation de Violès.

"Si nous pouvons anticiper les délais nous le ferons" : voilà la réponse de Thierry Lagneau, vice-président du conseil départemental de Vaucluse, aux inquiétudes des habitants et de l'association Violès sans poids-lourds.

Depuis des années, ils dénoncent le trafic transitant par le village : 500 camions par jour.

Mercredi 27 septembre, un poids-lourd transportant 17.000 litres d'azote liquide s'est embrasé : il a fallu évacuer les riverains, il n'y a pas eu de blessés.

à lire aussi PHOTOS - Plus de peur que de mal à Violès après un feu de camion transportant de l'azote

Claude Guintrand, président de l'association Violès sans poids-lourd réagissait aussitôt sur France Bleu Vaucluse, réclamant au préfet de "rechercher une solution pour soulager dans l'intervalle le village de Violès", c'est à dire en attendant la déviation.

Sur le fond, il demandait au conseil départemental "d'accélérer le calendrier" de la déviation.

"Encore des procédures d'acquisition" - Thierry Lagneau, vice-président du conseil départemental de Vaucluse.

Réponse : Rien ne pourra se faire avant 2025 : "Indépendamment de l'accident, tout est mis en oeuvre pour qu'on aille le plus vite possible. Mais nous sommes tributaires d'un certain nombre d'aspects : il y a des acquisitions qui doivent encore s'opérer," précise Thierry Lagneau, vice-président du Conseil départemental.

L'élu détaille : "Il y a deux aspects qui vont régler les problèmes de Violès : l'engagement de recalibrage de la RD23 à Camaret-sur-Aigues et la déviation d'Orange où il y a encore des procédures d'acquisition menées par l'Etat."