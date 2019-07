Pas d'escale à Poitiers pour les passagers du vol Lyon-La Rochelle

Poitiers, France

C'est une drôle de mésaventure qui est arrivée aux passagers du vol Lyon-La Rochelle dimanche soir. La soirée avait mal commencé avec des orages au départ à Lyon. En raison d'une alerte à la foudre, l'avion a décollé "avec deux heures de retard" raconte Sylvie, une voyageuse. "une fois à bord, en plein vol, les pilotes annoncent qu'ils ne s'arrêteront pas à Poitiers, qu'il est trop tard et que l'aéroport de Biard est fermé !"

L'aéroport de Biard était bien ouvert

Décision est donc prise de filer directement à la Rochelle. Pour les voyageurs allant à Poitiers, cela veut dire prendre un taxi et une arrivée à 2h du matin, soit cinq heures de retard sur l'heure prévue. Renseignement pris, l'aéroport de Biard était bien ouvert et prêt à accueillir l'avion. Selon une source syndicale, "les pilotes n'ont sans doute pas marqué l'escale pour des questions d'amplitude horaire".

La situation a profondément agacé Sylvie. Si la compagnie aérienne a pris en charge le taxi entre la Rochelle et Poitiers, la course entre l'aéroport et son hôtel près du Futuroscope a été à ses frais. Elle a déposé une réclamation pour se faire rembourser le taxi et son billet d'avion.