Pas d'internet avant fin 2018 pour le métro marseillais

Dans le métro marseillais, la 3G et la 4G se font attendre. Le gendarme des Télécom, l'ARCEP, a pourtant demandé aux opérateurs de couvrir les métros des villes françaises. Mais rien ne sera fait avant fin 2018 à Marseille.

Tandis que les métros de Paris, Rennes et Toulouse seront équipés à 100 % à la fin de l'année 2017, la 3G et la 4G ne sont pas attendues avant la fin de l'année 2018 à Marseille. Impossible donc de se connecter à internet lorsque vous empruntez l'une des deux lignes du métro. Le gendarme des Télécom, l'ARCEP, a pourtant demandé aux opérateurs de couvrir les métros des villes françaises. Mais jusqu'à présent les opérateurs téléphoniques ne voulaient pas payer selon Maxime Tomasini, le président de la RTM, qui indique toutefois que les choses évoluent positivement : "On travaille sur un accord financier avec les opérateurs pour qu'il y ait un modèle économique qui tienne la route".

La galère des usagers

Les téléphones restent donc muets entre deux stations de métro. Car si l'absence d'internet peut en gêner certains, c'est l'absence de réseau qui pénalise tout le monde. Impossible de passer un coup de fil pour Françoise qui entre juste dans la rame : "Je devais appeler quelqu'un pour qu'il vienne nous chercher à la sortie du métro et je ne sais pas à quelle station descendre !". Même galère avec les textos pour ce jeune usager : "Pour envoyer des messages c'est compliqué, j'ai pas de réseau !". "Je ne prends pas le métro le soir lance cette Marseillaise, mais s'il y a du réseau, peut-être que je le reprendrai..."

Le réseau, ce ne sera pas avant fin 2018 pour les 350 000 voyageurs qui empruntent chaque jour le métro marseillais.