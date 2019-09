Pas-de-Calais: le bouchon d'Aix-Noulette va enfin sauter

C'est ce qu'on appelle un "bouchon récurrent". A Aix-Noulette (Pas-de-Calais) la jonction entre l'A21 et la RD301 se faisait sur deux voies de circulation seulement. Il n'y aura plus désormais de rétrécissement pour enjamber l'A26 et donc plus de bouchon.

Aix-Noulette, France

Tous les matins et tous les soirs vous suivez sur France Bleu Nord l'évolution de la circulation en temps réel. Tous les matins et tous les soirs vous entendez donc parler du fameux bouchon d'Aix-Noulette, entre Lens et Bruay-La-Buissière. Un rétrécissement de chaussée entre l'A21 et la Départementale 301 au niveau du franchissement de l'A26. Un seul pont et donc une seule voie dans chaque sens de circulation pour passer au dessus de l'autoroute des Anglais.

Ce fameux "bouchon récurrent" ne devrait plus être qu'un mauvais souvenir pour les 35 mille véhicules qui empruntent cet itinéraire dans les deux sens tous les jours. Un nouveau pont est mis en service ce vendredi pour permettre de ne plus réduire les flux de circulation.

Plus de deux ans de travaux et 12 millions d'euros consentis par l'Etat et le Conseil départemental auront été nécessaires pour fluidifier le trafic. Et tout ça pour 850 petits mètres de chaussée à élargir! Un chantier titanesque qui prend donc fin et sera complété d'ici la fin de l'année par la construction d'une aire de co-voiturage qui permettra aux automobilistes de partager la route!