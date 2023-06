Pas de contournement à Saint-Gilles : le Département de la Manche revoit sa copie sur l'axe St-Lô-Coutances

Dans le bourg de Saint-Gilles, l'enrobé sera refait pour une meilleure isolation phonique et un passage souterrain est envisagé au niveau de l'école

Le Département de la Manche propose un nouveau scénario pour réaménager la route entre Coutances et Saint-Lô, la RD 972, un projet "plus sobre, un équilibre entre les attentes formulées dans les concertations et les attentes sociétales", espère Jean Morin le président. Il mobilisera 40 hectares de terres agricoles contre 125 ha dans le précédent scénario d'une 2+1 voies. Le coût est aussi revu à baisse : 40 à 45 millions d'euros contre 96 précédemment.

Un axe à 80km/h avec six créneaux de dépassements à 90km/h ( le Fût, La Fosse, Terrette) : Les créneaux existants "seront rétablis, allongés, sécurisés, pour qu'une dizaine de véhicules puisse doubler un véhicule lent sans problème" et deux autres seront créés. Sur le reste de la route, qui sera toujours en 2x1voies, des bandes multifonctions seront installées de part et d'autre. Un passage souterrain sera créé sous le giratoire des Pommiers, à l'arrivée sur Coutances.

Le scénario de réaménagement de la route Saint-Lô-Coutances qui sera soumis au vote du conseil départemental lundi 26 juin - Département de la Manche

Les accès seront sécurisés par la création de rond-points ou de voies d'accès, à l'échangeur de la Mare à Coutances, au carrefour de la Hastonnière, au hameau du Neufbourg, à la carrière du Fût et au carrefour de la route de Canisy. Les accès directs des riverains seront limités par la création de contre-allées le long des zones de dépassement et certains seront supprimés, là où le Département a acquis les terrains.

Des aménagements à Saint-Gilles et à l'arrivée sur Agneaux

Le projet de contournement de Saint-Gilles est abandonné : la RD972 continuera de traverser le bourg. Le Département va refaire la chaussée, avec un traitement phonique, pour réduire le bruit. Il envisage aussi la création d'un passage souterrain pour les piétons et les vélos, au niveau de l'école. "Nous voulons traiter les noeuds d'engorgement, les points irritants", assure Jean Morin.

Des aménagements sont étudiés à l'arrivée sur Agneaux, au niveau du centre commercial l'Odysée, pour désengorger les ronds-points d'accès. Les arrêts de bus devraient être déplacés. "Nous allons travailler avec les entreprises de la zone commerciale pour que l'accès soit plus facile, quand on vient de Saint-Gilles et qu'on tourne vers Leclerc."

Ce scénario sera soumis au vote de l'assemblée départementale lundi 26 juin.