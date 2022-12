Pas de date de reprise du trafic des TER Valence - Grenoble, les travaux plus importants que prévu

Le trafic des TER entre Valence et Saint-Marcellin sur la ligne Valence - Grenoble est totalement interrompu depuis lundi à la mi-journée. Un filet de sécurité sur la paroi qui surplombe la voie entre Romans et St-Hilaire s'est décroché. De nouvelles expertises menées ce mardi indiquent la nécessité de travaux plus importants que prévu pour pouvoir de nouveau utiliser la voie. Il n'y aura pas de reprise du trafic le lundi 12 décembre, comme ce qui avait d'abord été envisagé.

Pas de date de reprise du trafic annoncée

Le point problématique est plus précisément situé entre Saint-Hilaire-du-Rosier et Saint-Nazaire-en-Royans. Il va d'abord falloir purger la paroi au-dessus de la voie ferrée. La SNCF a envoyé un drone ce mardi pour faire des photos et estime désormais qu'il y a là trois mètres cubes de gravats à dégager pour éviter toute chute prochaine. Le problème c'est que ces pierres sont retenues par la végétation.

Des experts spécialisés vont être envoyés sur place, encordés sur cette falaise à 65 mètres de hauteur, pour préparer le chantier à venir, à savoir enlever toute la végétation d'abord, puis les pierres que celle-ci retient de tomber. Un nouveau filet de protection sera enfin installé, sur environ 30 mètres carrés.

La SNCF conseille aux usagers de passer par Lyon en train, même s'il existe des cars qui font Grenoble - Valence. Ceux-ci ne sont pas réguliers et sont impossibles à réserver sur internet ou via l'application