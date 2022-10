"Pas de deux fois deux voies à Mignaloux", Grand Poitiers travaille sur le contournement de la N147

"Pour l'instant, il n'est pas question d'un tracé précis, assure au micro de France Bleu Poitou, Gilles Morisseau, vice-président de Grand Poitiers, en charge de la voirie. Mais nous avons voulu permettre aux maires de quatre communes (Mignaloux-Beauvoir, Sèvres-Anxaumont, Savigny-Lévescault et Saint-Julien-l'Ars), potentiellement concernées par cette arrivée de la N147 à Poitiers, de donner leur avis, car on sait qu'ils sont souvent sous pression dans ces dossiers". Selon Gilles Morisseau, "gommer ainsi les frontières communales" a donc permis de définir des priorités (la santé, la protection des populations, l'environnement) et d'éliminer certains tracés. Mais pour autant, Grand Poitiers ne donne pas plus d'informations sur les lieux qui pourraient potentiellement être traversés. "C'est à l'Etat de choisir quand on parle de route nationale! Au niveau de Grand Poitiers, on porte le message d'une étude multimodale".

Grand Poitiers ne veut pas d'une deux fois deux voies "surdimensionnée"

Le maire de Biard donne quelques précisions sur la nature de cet axe. "Une deux fois deux voies c'est surdimensionné parce qu'on sait que le trafic, il est à 70% local d'après les études de l'Etat, détaille-t-il. Ce qui est important, c'est de sortir du centre-ville de Mignaloux-Beauvoir, les 2.300 camions qui l'encombrent tous les jours".