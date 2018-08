C'est le cas chaque été depuis 2005. La mairie de Tours ne fait pas de cadeau estival aux automobilistes. Le stationnement reste payant. Comme à Amboise, Chinon, St-Pierre-des-Corps et Blois. Hors PV, les parcmètres ont rapporté à la ville 2,1 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.

Tours, France

C'est peut être la question que vous vous posez en ce mercredi 1er août. Le stationnement devient-il gratuit à Tours jusqu'au 15 août ?

Une question pertinente quand on sait qu'à Toulouse, Nantes ou encore à Lyon, toute ou une partie de la ville passe en mode gratuit. Mais pas à Tours. Comme chaque été depuis 2005, les parcmètres ne partent pas en vacances, les PV non plus.

La gratuité favoriserait au contraire la multiplication des voitures ventouses et diminuerait la rotation des véhicules ce qui serait une mauvaise nouvelle pour le commerce local" Marion Nicolay-Cabanne, première adjointe à la mairie de Tours

En Touraine, pas de gratuité non plus au mois d'août pour le stationnement à Amboise, Chinon, St-Pierre-des-Corps. Même chose à Blois.

Les Tourangeaux utilisent davantage les parcmètres depuis le début de l'année

C'est l'un des effets du nouveau système de stationnement mis en place depuis le 1er janvier. Les Tourangeaux fraudent beaucoup moins. La preuve, sur les six premiers mois de l'année, les recettes des parcmètres ont rapporté à la ville plus de deux millions d'euros. 2,1 millions précisément. C'est 16,6 % de plus que l'an dernier sur la même période. Soit 300 000 euros en plus dans les caisses de la ville.

La ville de Tours acceptera-t-elle d'instaurer le premier quart d'heure gratuit ?

Mais la mairie de Tours n'exclue pas d'autres modifications pour encore améliorer le système du stationnement. Par exemple simplifier à nouveau l'usage des horodateurs, certains commerçants réclament de leur côté plus de tolérance pour les dépassements de temps de quelques minutes. Quant au premier quart d'heure gratuit, l'idée est étudiée par les services de la ville. Réponse attendue à la fin de l'année.