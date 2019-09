Pas de hausse des tarifs pour le tramway d'Avignon

Les Transports en Commun de la Région d'Avignon assurent qu'il n'y aura aucune augmentation des tarifs avec la mise en service du tramway le 19 octobre. Le tramway roulera de 6h à 22h30 en semaine et jusqu'à minuit le vendredi et samedi.

Avignon, France

Le prix du ticket de tramway sera le même que celui du bus à Avignon, à savoir 1.40 euro l'unité, 12.50 le carnet de 10 et 45 euros l'abonnement mensuel. Les Transports en Commun de la Région d'Avignon annoncent la fin de la carte papier pour faciliter les validations sans contact. On pourra aussi recharger sa carte jour et nuit grâce aux nouveaux distributeurs installés dans chaque station de tramway.

Même prix mais nouvelle carte rechargeable en permanence aux stations de tramway

Brigitte Nef des TCRA assure que les prix resteront les mêmes : "il n'y aura pas d'augmentation des tarifs avec la mise en service du tramway". Le ticket bus sera valable dans le tramway mais aussi les bus TCRA et Chron'Hope. Les TCRA indiquent que les cartes en cartons seront remplacées par des cartes plastiques, rechargeables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans les distributeurs automatiques installés dans les dix stations du tramway. Plus besoin donc de se rendre à la boutique commerciale avant sa fermeture.

Le tramway circulera de 6h à 22h30. Jusqu'à minuit vendredi et samedi.

Le tramway roulera de 6h à 22h30. Sauf les vendredi et samedi où il roulera jusqu'à minuit. Comptez un tramway toutes les 8 minutes. En heure de pointe, le tramway passera toutes les 6 minutes. La mise en service officielle aura le lieu 19 octobre. Auparavant TCRA devrait révéler le nom de son nouveau réseau: Orizo avec un logo en forme de cœur pour associer bus et tramway.