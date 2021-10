Pas de ligne aérienne Tours-Lisbonne dans l'immédiat : "Ryanair a fait miroiter des choses"

Il n'y aura pas, dans l'immédiat, de vols Tours-Lisbonne comme annoncé par Ryanair au mois d'août. La compagnie irlandaise low-cost avait annoncé, au coeur de l'été, deux vols par semaine entre les deux villes à compter du 2 novembre 2021.

C'est dommage pour nos amis portugais qui voulaient de rendre à Lisbonne

La compagnie explique suspendre son projet en raison d'un manque de créneaux au départ de la capitale Portugaise comme c'est le cas pour deux autres vols qui étaient prévus à destination du Maroc et de l'Italie. Sur le site de la compagnie, les réservations vers Lisbonne sont désormais impossibles, et on ne sait pas quand elles pourront reprendre. Une décision qui en ferait presque sourire le président du syndicat mixte de l’aéroport de Tours, Bruno Fenêt, qui de toute façon n'avait pas été prévenu des intentions de Ryanair au sujet de cette nouvelle ligne. "Depuis des mois, on nous fait miroiter une ouverture de ligne sans concertation. Ryanair a fait circuler des informations peu fiables pour en arriver à ce résultat" constate furieux Bruno Fenêt.

Pour le syndicat mixte de l'aéroport, cette annonce a fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. "Ryanair a fait miroiter des choses que la compagnie ne tient pas" conclut Bruno Fenêt.