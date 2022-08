Pénurie de chauffeurs de car : en Sarthe, "on tire sur toutes les ficelles"

Depuis plusieurs mois, une question reste en suspens : y aura-t-il assez de chauffeurs de car pour assurer le ramassage scolaire à la rentrée ? En Sarthe, la réponse est oui. Mais cela a demandé quelques ajustements.

Tout le monde sur le pont

Hervé Guillemain est le président de la Fédération sarthoise du transport de voyageurs, et il l'assure : tous les cars rouleront à la rentrée. "Mais en tirant sur toutes les ficelles possibles", précise-t-il. "C'est-à-dire que, évidemment, tous nos conducteurs titulaires sur ce service roulent. Mais tous nos conducteurs de tourisme viennent également en renfort sur ces activités-là. Tous nos personnels sédentaires, qu'ils soient mécaniciens, personnels de bureau, moi-même... On se retrouve tous au volant pour pouvoir pallier la pénurie de conducteurs formés actuellement."

La société Voyage Mauger de la Ferté-Bernard, dont Hervé Guillemain a la responsabilité, emploie également d'anciens chauffeurs, des retraités, qui sont ravis de donner un coup de main. C'est une pratique courante dans les entreprises de transport : "Souvent, c'est une demande de leur part, pour compléter leur retraite. En plus, des fois, ils s'ennuient un petit peu, donc ça leur permet de s'occuper dans la journée, le matin et le soir. Donc effectivement, on appelle à des anciens chauffeurs," confirme Muriel Plaire, assistante RH et exploitation, chargée du recrutement chez TransDev Stao 72.

Manque de formation

Mais pourquoi donc cette pénurie de chauffeur, qui touche la France entière ? Hervé Guillemain explique : "La crise du Covid étant passée par-là, les formations se sont arrêtées, et on a maintenant accumulé un retard important dans la formation. S'ajoute à cela une pyramide des âges qui est plutôt élevée avec des conducteurs qui partent en retraite."

Heureusement, la Sarthe fait partie des "bons élèves" : "Peut-être que notre tradition de formation y est pour quelque chose", suggère le président de la Fédération sarthoise du transport de voyageurs. Une autre piste serait également les nombreux temps partiels et la rémunération qui en découle, même si, "c'est une première étape dans un parcours professionnel, car il y a toujours possibilité d'évoluer vers d'autres missions, autour de la conduite de lignes régulières ou de tourisme", assure Géraldine Malherbe, assistante aux ressources humaines chez TransDev stao 72.

Le recrutement et la formation des personnels serait donc une solution. C'est en tout cas la stratégie qu'a choisi TransDev Stao 72 depuis quatre ans, et elle s'est avérée payante : "Nous avons aujourd'hui 260 conducteurs en poste, et prêts et motivés pour assurer notre mission de service public", assure Emmanuel Cozic, le directeur.

TransDev Stao 72 a un parc de 270 cars, pour 260 chauffeurs. De quoi assurer la rentrée scolaire. © Radio France - Agathe Legrand

Pour cela, l'entreprise n'hésite pas à mettre en avant ses atouts : "Nous sommes dans une entreprise dynamique, qui dispose d'un parc de véhicule moderne, avec une rémunération qui est supérieure au SMIC, un treizième mois, une mutuelle santé", énumère Géraldine Malherbe, assistante aux ressources humaines.

TransDev Stao 72 n'hésite pas non plus à aller chercher ses futurs employés, avec une étroite collaboration avec Pôle Emploi, mais aussi sur le terrain. Par exemple, l'entreprise se déplacera sur le marché de Mamers le 16 septembre et celui de Sablé-sur-Sarthe le 19 septembre.