Pas de perturbation prévue dans les transports franciliens ce samedi 11 février, malgré la grève

Pas de panique côté transport ce samedi en Île-de-France. Malgré l'appel à la grève de l'intersyndical, il n'y a pas de perturbation prévue sur les réseaux RATP et SNCF. Contrairement aux journées du 19 janvier, 31 janvier et 7 février.

Pas d'appel à la grève à la SNCF, ca va rouler sur les lignes transilien

Pour ne "pas pénaliser les Français pour les vacances", la SNCF n'appelle pas à la grève mais à la manifestation. Retrouvez l'évolution du trafic en temps réel sur les lignes transilien en Île-de-France.

Un appel à la grève à la RATP, mais "pas d'impact" sur le trafic

Du côté de la RATP, l'intersyndicale de la régie francilienne appelle à la grève, mais selon la RATP contactée par France Bleu Paris : il n'y aura "pas d'impact significatif" sur le trafic des métros, RER, bus ou tramways de la région.

Dans un communiqué diffusé au début du mois, la CGT-RATP, FO-RATP, l'Unsa-RATP et la CFE-CGC-RATP incitaient les travailleurs à "poursuivre et amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 7 puis le samedi 11 février", en signe d'opposition à la réforme.

En revanche, la circulation sera perturbée au cœur de la capitale , à cause du cortège qui défilera depuis la Place de la République à 14h.