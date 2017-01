Pas de ramassage scolaire vendredi matin dans 57 communes de l'Est de la Haute-Saône

Aucun car scolaire ne circule vendredi matin dans l'Est de la Haute-Saône. Pas de ramassage scolaire donc dans 57 communes. Ce sont les vents violents et la neige attendus qui vont perturber le trafic.

La préfecture de Haute-Saône annonce que les transports scolaires ne seront pas assurés sur l’Est du département, en raison de la tempête hivernale… Plus de 3.000 élèves de l’école primaire au lycée vont rester à la maison vendredi.

On attend 5 à 20 cm de neige en Franche-Comté et des vents de 80 à 100 km sur la Haute-Saône… 57 communes sont concernées par cette mesure, à l’Est d’une zone de Lure Héricourt et Luxeuil… (Voir la liste à la fin de cet article)

Chaque jour le département de la Haute-Saône transporte 20.600 élèves, cela concerne environ 16% des élèves.

Liste des 57 communes qui n'auront pas de ramassage scolaire vendredi 13 janvier - Préfecture Haute-Saône

Dans le Territoire de Belfort, ce sera également le cas, pas de ramassage scolaire. Pour le Jura et le Doubs, les cars circuleront normalement.