Pas de reprise avant la mi journée pour le métro 2 entre Roubaix et Tourcoing, les experts sont sur place

La compagnie de transport Ilévia attend les conclusions des experts vendredi 28 mai pour faire repartir ses rames entre Roubaix et Tourcoing. Depuis la veille, le trafic est coupé sur une partie de la ligne 2 du métro à cause d'un effritement du béton du tunnel au dessus des rails.

Ilévia annonce que la circulation sur une portion de la ligne 2 du métro est interrompue au moins jusqu'à midi et demi vendredi 28 mai. Elle est à l'arrêt depuis jeudi 27 mai entre les stations Epeule-Montesquieu et Colbert, entre Tourcoing et Roubaix, à cause d'un effritement constaté dans le tunnel. La reprise de la circulation du métro est suspendue au feu vert des experts indique Ilévia vendredi midi. En attendant, des bus de substitution sont mis en place entre ces arrêts.

Après avoir remarqué "une altération de la structure béton du tunnel métro, entre les stations Roubaix Charles de Gaulle et Eurotéléport", le gestionnaire Ilévia a interrompu le trafic. Une enquête est ouverte. Les experts sont toujours sur place vendredi à midi pour estimer l'origine de ces fissures et si il est possible de reprendre le trafic sans danger. Elles pourraient être dues à un chantier en surface indique la compagnie de transports.

Depuis la découverte de ce problème, Ilévia est de suite intervenue "pour consolider l'ouvrage".