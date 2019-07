Pas de reprise totale sur la ligne C du tramway de Bordeaux avant la rentrée de septembre

C'est une certitude. Bordeaux Métropole confirme que la ligne C du tramway ne circulera pas entre gare St Jean et Quinconces jusqu'au mois de septembre. Conséquence toujours de l'incendie du parking des Salinières.

Bordeaux, France

Il n'y aura pas de reprise totale du trafic sur la ligne C du tramway de la Métropole de Bordeaux avant la rentrée. Christophe Duprat, le vice-président en charge des transports, le confirme. Et il avance plusieurs raisons à cela : la dalle du parking des Salinières incendié, doit toujours être renforcée avant de procéder à des tests puis à la remise sur rail de la ligne C. Or, l'enquête criminelle ouverte, est toujours en cours après la mise en examen de quatre SDF. Le parking reste inaccessible pour laisser la possibilité aux policiers de réaliser une reconstitution.

Une solution avait été imaginée pour une reprise partielle du trafic entre les stations de la gare St Jean et St Michel, avec la pose d'un double aiguillage (dit "californien" - par dessus l'existant pour permettre aux rames de faire des demi-tours et d'assurer la rotation). Mais ce n'est pas envisageable dès maintenant. "Le matériel n'est non seulement pas disponible pour l'instant et en prime pas adapté aux équipements en place à Bordeaux" explique Christophe Duprat.

Christophe Duprat : "la solution imaginée n'est pas la bonne"

Une dizaine de bus est prévue pour se substituer à la ligne C du tram entre Gare St Jean et Quinconces depuis l'incendie du parking des Salinières, mi-mai.

En prime, il y aura d'autres perturbations à prévoir en juillet et août avec les traditionnels travaux d'entretien programmés l'été. La ligne C sera aussi coupée du 5 au 23 août, jusqu'à la station Grand-Parc. Et la ligne A sera entièrement fermée à partir du 5 août, entre les stations Gaviniès et Saint-Augustin.