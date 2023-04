Pas de suppression des passages à niveaux de Neau et Brée, la colère du département de la Mayenne

Le passage à niveaux de Neaux dans l'est mayennais est considéré comme un des plus dangereux de France

C'est un feuilleton qui dure depuis une vingtaine d'années en Mayenne : la suppression des cinq passages à niveaux de Neau et Brée dans les Coëvrons. Alors que les collectivités et les services de l'état envisageaient depuis longtemps de les supprimer, au profit d'un contournement routier par le nord de Montsûrs, la préfète de la Mayenne, la semaine dernière, a brusquement fait machine arrière. Marie-Aimée Gaspari a en effet annoncé l'abandon du projet de suppression, confirmant une information de nos confrères de Ouest-France .

Les cinq passages à niveaux sont pourtant dangereux, surtout celui de Neau qui traverse le village. Mais la préfecture recommande la recherche d’un projet "alternatif, plus en adéquation avec les enjeux environnementaux et financiers actuels". Sur place, entre Brée et Neau, plusieurs riverains, contre le contournement routier, sont soulagés, mais restent vigilants.

"C'est insensé !"

Ces riverains ne sont pas contre la suppression des passages à niveaux. Mais les remplacer par un projet routier met en colère Jacqueline Thomas membre de l'association locale de protection de l'environnement. Le contournement prévoyait d'empiéter une partie de zone Natura 2000. "D'un côté, on dit aux agriculteurs "Produisez plus parce qu'il y a la guerre et parce que nous avons plus de besoins et devons être autonomes. Et de l'autre côté, on vous met un ruban de goudron, comme ça d'un coup. C'est insensé !"

L'abandon théorique du contournement routier satisfait Pierre Labrosse vice-président de l'association. Mais l'homme reste vigilant sur la zone de 3.000 hectares censée être aménagée. "L'étude qui a présidé à cet aménagement comporte de nombreuses lacunes et insuffisances au niveau environnemental et en plus, il pose des problèmes de conflits, à notre sens, entre l'intérêt public et les intérêts privés" avance-t-il.

L'association a déposé un recours au Tribunal Administratif en janvier. Des géomètres continuent leurs études autour de Brée et Neau. Pour Cécile Berrault, propriétaire d'un centre équestre, il faut préserver les lieux. "Depuis le début, j'ai toujours pensé que la solution idéale, c'était la conservation du passage à niveau de Neau, mais en le sécurisant avec les moyens nécessaires".

Le CNPC dit non et agace le département

Dans un avis écrit, le conseil national de la protection de l'environnemment (CNPC), rattaché au ministère de la Transition écologique, estime lui aussi que le projet d'aménagement foncier n'a pas un intérêt public majeur pour remplacer les passages à niveaux. Ce qui exaspère profondément Joël Balandraud au conseil départemental de la Mayenne.

"Ces gens-là au CNPC sont là pour protéger le moindre arbre. Ils s'en fichent de savoir que vous en plantez dix, ils ne veulent juste pas que vous abattiez le premier. Pour construire un hôpital, ils vous disent non. Pour construire une piste cyclable, ils vous disent non. Ces gens-là ne sont pas du tout dans l'objet que vous êtes en train de faire. Contrairement à nous les élus qui menons des politiques d'intérêt général" soupire le président de la communauté de communes des Coëvrons.

Les élus du conseil départemental, Olivier Richefou en tête, ont très mal reçu l'annonce de la préfète de la Mayenne. En, 2018, le projet a été déclaré d'utilité publique "après 22 années d'études et de concertation" rappelle-t-il dans un communiqué.

Un projet inflationniste, un État en manque d'argent

Des dépenses ont été engagées, pour près de 5 millions d'euros. "Le conseil départemental de la Mayenne a lui-même dépensé 1 million d'euros, somme qu'il va demander à l'État de lui rembourser". Joël Balandraud regrette que ce dossier des passages à niveaux traîne en longueur. D'après la préfecture de la Mayenne, le contournement routier coûterait aujourd'hui 75 millions d'euros aujourd'hui, contre 7,47 millions en 2001.

"Il y aurait eu un portage rapide dans les dix premières années, on n'aurait pas connu une telle inflation. En France, les normes environnementales se sont extrêmement durcies. Mais le projet, quand on le regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'on replante beaucoup plus d'arbres qu'on en enlève. Là, dans cette affaire, l'État n'applique pas son fameux principe de précaution sur les passages à niveaux. Là, on ne se protègera pas du danger de passages à niveau parce qu'il manque 40 millions d'euros de la part de l'État" déclare Joël Balandraud.