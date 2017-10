Pas de TER entre Dijon et Paris les 14 et 15 octobre

La SNCF poursuit son vaste chantier de modernisation de son réseau ferré en région parisienne. Attention, il va affecter la circulation des TER entre Dijon et Paris les samedi 14 et dimanche 15 octobre.

Le chantier

Trois mois et demi de travaux entre Montereau et Melun sont nécessaires au remplacement de 17 aiguillages et à la modernisation d’une partie de la voie (rails, traverses, ballast et aiguillages), sur la commune de Varennes-sur-Seine. Ce vaste chantier entrepris en juillet dernier, se poursuit jusqu'au 17 novembre. Son but est d'améliorer le confort des voyageurs, optimiser les circulations de trains et maintenir la sécurité au plus haut niveau. Ce chantier de 8,2 millions d'euros est financé par SNCF réseau.

Actuellement, 30 agents sont mobilisés pour renouveler totalement la voie sur 810 mètres

► 2 Week ends de travaux continus :

> du vendredi 13 octobre à 22h au lundi 16 octobre à 5h

> du vendredi 27 octobre à 22h au lundi 30 octobre à 5h

L’impact pour les voyageurs

Seul le trafic TER sera interrompu pendant ces 15h, sur les deux week-ends. En effet, la portion de ligne sur laquelle est réalisé ce renouvellement d’aiguillages n’est pas une ligne empruntée par les TGV. Ces travaux n’impacteront donc pas les circulations TGV.

DU 14/15 ET 28/29 OCTOBRE

Le détail en schéma - SCNF

Au niveau de l'impact, ces travaux vont entraîner une interruption des circulations ferroviaires entre Melun et Montereau pendant deux week-ends :

- du samedi 14 au dimanche 15 octobre 2017

- du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2017