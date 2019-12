Pas de TER entre le Mans et Alençon et entre Le Mans et Laval jusqu'à ce mercredi 17h00

Le trafic des TER est interrompu jusqu'à ce mercredi 17h entre Le Mans et Alençon, et entre Le Mans et Laval. En cause : une rupture de caténaire. Les technicien interviennent actuellement près de la gare du Mans.