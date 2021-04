Pas de TGV entre Nantes et Le Croisic ce week-end

Entre Nantes et Le Croisic, les passagers devront emprunter des cars durant le week-end de Pâques, entre samedi 3 avril 18 heures et lundi 5 avril 10 heures. Aucun train ne circule durant ce créneau. La SNCF Réseau a programmé des chantiers importants à Donges et à La Baule.

Dans le jargon de la SNCF Réseau, c'est ce qu'on appelle des "opérations coup de poing", d'importants travaux qui sont programmés trois ans à l'avance et planifiés dans les creux de trafic, car ils nécessitent l'interruption de la circulation ferroviaire.

Contournement de la raffinerie Total de Donges

Le premier gros chantier concerne le contournement de la raffinerie Total de Donges. Jusqu'à présent 60 trains traversent le site industriel chaque jour. Les travaux ont déjà commencé notamment en matière de génie civil. L'opération de 150 millions d'euros consiste à construire 4,5 km de voie ferrée et de la raccorder au réseau existant. Des aménagements routiers vont être réalisés ainsi qu'une nouvelle halte près du centre-ville car 14 trains s'arrêtent quotidiennement à la halte ferroviaire de Donges. Lors de ces week-ends, les équipes vont réaliser des travaux de terrassement pour la future plateforme qui accueillera les voies ferrées, reprofiler les voies existantes en vue du raccordement et poser les aiguillages. La mise en service du contournement est prévue en octobre 2022.

Le trafic va être interrompu durant quatre week-ends au printemps, également du vendredi 9 avril 23h au dimanche 11 avril 8 h, du vendredi 14 mai 23h au dimanche 16 mai à 9 h ; du samedi 22 mai 22 h au lundi 24 mai 8 h.

Des travaux également à la Baule

A la Baule, le pont-route du boulevard Chevrel, qui franchit la voie ferrée est en travaux depuis plusieurs semaines afin de fluidifier l'accès en centre-ville et et de favoriser la circulation des piétons et des vélos. Deux passerelles métalliques vont être accolées à l'ouvrage existant. Chacune comportera une piste cyclable et une voie piétons. Le grutage des deux passerelles (8 tonnes chacune) est prévu ce week-end. Deux grues de capacité de levage de 50 tonnes seront mobilisées. Des nuisances sonores sont à redouter pour les riverains. Les travaux doivent s'achever fin mai pour SNCF Réseau.

Des autocars de substitution

En vue de travaux, le plan de transport a été adapté. Les TGV s'arrêteront à Nantes et les TER circuleront jusqu'à Savenay. Des autocars de substitution sont mis en place. Ils desserviront toutes les gares prévues initialement. Ils seront doublés d'un autocar qui rejoindra directement le terminus.