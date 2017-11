Pas de ticket de stationnement ? La pénalité passera à 35 euros à Grenobe le 1er janvier

Les communes pourront, à partir du 1er janvier 2018, fixer elle-même le montant de la pénalité en cas de stationnement non payé. Le tarif passer de 17 à 35 euros à Grenoble et La Tronche. Voiron a décidé de maintenir le montant actuel.

Ne parlez plus d'amende mais de "forfait post-stationnement". À partir du 1er janvier 2018, les communes pourront fixer le tarif en cas de non paiement du stationnement. Grenoble va ainsi passer de 17 à 35 euros. Même chose à La Tronche, qu'un simple pont sépare de Grenoble. Dans cette commune, le stationnement à proximité de l'hôpital va par ailleurs devenir payant.

À Grenoble, Matthieu Chamussy, chef de file de l'opposition de la droite et du centre au conseil municipal, estime que l'augmentation de la pénalité est trop grande.

C'est une belle cible facile : les automobilistes. On leur tape un bon coup sur la figure et on pense que ça fera plaisir à d'autres - Matthieu Chamussy