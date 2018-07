Pour garantir la sécurité de ses agents la TAN limite le trafic des bus, chronobus et tramways durant tout le week-end. Plus aucun transport en commun au-delà de minuit.

Nantes, France

Pour le deuxième soir consécutif, le trafic des tramways, des bus et chronobus est limité. Plus aucun service ne sera assuré en deuxième partie de soirée. La direction des transports en commun de l'agglomération nantaise le fait savoir dans un communiqué (ci-dessous) et sur les réseaux sociaux. En raison des violences urbaines qui secouent la ville de Nantes depuis mardi soir, la Semitan prend cette décision afin de garantir la sécurité de ses agents.

Nous faisons deux heures de plus qu'hier soir. Retour des véhicules si tout va bien vers minuit."- Alain Boeswilwald, directeur de la SEMITAN

"Pour vendredi 6 juillet 2018, la direction de la Semitan a décidé, pour garantir la sécurité de tous (personnels et voyageurs), le maintien du service public, en accord avec Nantes Métropole, de maintenir l’ensemble des déviations en cours et d’assurer le service de soirée avec un dernier départ à 22h30 de l'ensemble du réseau.

Ces dispositions seront maintenues tout le week-end mais pourront évoluer vers le retour à la normale si la situation le permet. La direction de la Semitan remercie l’ensemble des personnels engagés pour le maintien du service public pendant cette période difficile et l'ensemble des voyageurs pour leur compréhension."

Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet inclus, les derniers départs sont assurés à 22h30