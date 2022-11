Creuse : pas de train à 7h35 entre La Souterraine et Paris jusqu'au mois de mars

Les usagers de l'Intercités 3624 au départ de La Souterraine à 7h35 qui rallie Paris à 10h20 vont devoir se lever plus tôt ou partir plus tard. Ce train est suspendu du 21 novembre jusqu'au 16 mars 2023 en raison du passage d'un train racleur durant la période hivernale, pour dégivrer les caténaires des voies ferroviaires. En conséquence, il n'y aura aucun train pendant quatre heures entre la gare creusoise et la capitale.

Les alternatives, ce sont les départs à 5h32 ou 9h32. Il existe également la solution TER jusqu'à Châteauroux (8h06-8h48) où un Intercités emmènera les voyageurs à Paris, avec une correspondance à Vierzon. De quoi scandaliser Bertrand Giraud le président du comité de défense de la gare St Sébastien : "Une fois de plus, cette décision tombe sans concertation. Je pense qu'on aurait pu trouver des solutions en glissant le TER entre les deux Intercités. Est ce qu'on est obligé de supprimer le de 7 h 35 à La Souterraine ? Quand il y a eu les gros coups de givre, les trains arrivaient à circuler globalement bien, avec un peu de retard, mais au moins ils circulaient. A la limite, on est prêt à accepter qu'il y ait un peu de retard les jours de givre, mais pendant quatre mois, avoir une suppression de 4 h sur la ligne POLT en pleine heure de pointe... Ce n'est pas la caténaire qui est givrée, ce sont les responsables SNCF de la direction".

Selon la SNCF, cette suspension "vise à fiabiliser au maximum la circulation des autres trains". Ça se fait donc au détriment des usagers creusois, "sans réaction de nos parlementaires ni des élus de la Région", déplore Bertrand Giraud. Et ce dernier prévient, si aucune solution n'est trouvée, les associations vont se mobiliser et manifester.