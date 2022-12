Pas de train à Bordeaux avant 13h30 et après 21h30 ce dimanche

Les aiguilleurs de SNCF Réseau sont en grève depuis le jeudi 15 décembre et jusqu'au lundi 19 décembre 8h00 du matin. La circulation des trains reste donc perturbée ce dimanche 18 décembre sur certaines lignes. Ce dimanche, le poste de commande à distance de la gare de Bordeaux sera tenu uniquement de 13h30 à 21h30. Aucun train au départ ou à l’arrivée de la gare de Bordeaux Saint-Jean, ne circulera donc avant 13h30 et après 21h30.

La SNCF assure que 80% des TGV et TER seront en circulation en Nouvelle-Aquitaine. Les Intercités ne circuleront qu'à 50%.

Capture d'écran SNCF

Les voyageurs dont le train est annulé pourront bénéficier d’un remboursement à 100% du prix de leur billet, ou d’un échange sans frais dans tous les trains où il reste de la place. Pour bénéficier du remboursement ou échange sans frais, les clients doivent en faire la demande avant le départ du train.