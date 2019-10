Pas de train ce mardi entre Brest et Paris

Brest, France

Si, c'est un peu mieux ! Lundi, seuls 30% des TGV circulaient sur la façade atlantique, ce mardi, ils seront 34 %. Ce qui laisse, à la louche, toujours un TGV sur trois, mais le trafic est (un peu) amélioré, grâce à quelques rames en maintenance sur un autre site.

2 allers-retours Paris-Rennes, un pour Quimper, zéro pour Brest

C'est la Bretagne qui est la plus touchée. Si l'on compte huit allers-retours entre Paris et Bordeaux, et six pour Nantes, on n'en comptera ce mardi que deux pour Rennes, un seul pour Quimper. Pour Brest ? C'est encore plus radical. Zéro TGV.

Et pour les retours de vacances, le week-end prolongé de la Toussaint ?

On ne sait pas comment se dessine la suite de la semaine. Pour le moment la grève continue au technicentre de Châtillon en banlieue parisienne, les TGV ne sont pas entretenus. En tout cas, la direction espère un retour à la normale pour les retours de vacances, d'ici jeudi.

A noter que les TER, qui ne sont pas impactés par ce mouvement de grève, circulent.