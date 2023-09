Pas de train direct entre Orléans et Paris-Austerlitz en ce week-end de Festival de Loire

Ce n'est pas la première fois mais ça ne tombe évidemment pas très bien. Alors qu'Orléans fête les 20 ans du Festival de Loire et attend potentiellement des touristes, il n'y aura pas de trains directs ce week end entre Orléans et Paris Austerlitz. Une coupure est prévue entre samedi matin 10 heures et dimanche après-midi 16 heures.

Des départs et des arrivées gare de Bercy

La SNCF propose aux voyageurs de rejoindre la capitale en arrivant à la gare de Bercy . Le trajet prend alors près de 1h30 à 2 heures voire plus si le trajet comprend une correspondance**.** Il y aura tout de même quelques bus de substitution au départ et à l'arrivée de la gare d'Austerlitz. Mais, attention, c'est uniquement sur réservation.

Encore des perturbations sur deux autres week-ends

La SNCF annonce deux nouveaux week-ends de perturbations les 30 septembre et 1er octobre et les 7 et 8 octobre. Ce seront les mêmes horaires et mêmes conditions de circulation. Tous les détails sont à retrouver sur le site de la SNCF ou celui de Rémi Centre Val de Loire