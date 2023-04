Pas de train entre Dijon et Lyon, trafic chargé sur les routes : weekend compliqué en vue en Bourgogne

De gros travaux de maintenance à la SNCF

Prendre le train ce week-end en Bourgogne, cela risque d'être compliqué. La SNCF annonce en effet une interruption totale du trafic ferroviaire entre Dijon et Lyon à cause de travaux de modernisation et de maintenance des voies. Ils comprennent le remplacement d'un aqueduc près de Meursault ces samedi 22 et dimanche 23 avril. Des bus de substitution vont remplacer les trains. Les TGV entre Paris et Lyon sont pour leur part détournés vers la Bresse, ce qui va rallonger le voyage de 30mn.

Du 22 avril au 07 mai 2023, des travaux seront également réalisés dans le cadre de la mise à 2X2 voies de la RCEA (Route Centre-Europe Atlantique). Le chantier consiste à allonger un pont rail à Blanzy. Ces travaux nécessiteront une coupure de la ligne ferroviaire entre Montchanin et Paray-le-Monial. Un service de substitution par autocars (nombre de places limité) sera mis en place durant cette période entre Montchanin et Paray-le-Monial.

Chassé-croisé des vacances de printemps sur les routes et autoroutes de Bourgogne

Ces travaux à la SNCF ne tombent pas forcément très bien ce week-end alors que le trafic s'annonce également chargé sur les routes et autoroutes de la région. Ce week-end sonne en effet la fin des vacances de la zone A, et notamment de l'académie de Dijon, la zone B entame sa deuxième semaine de vacances de printemps et c'est aussi le début des vacances dans la zone C, autrement dit toute la région parisienne, avec les académies de Créteil, Versailles et Paris.

Dans le sens des départs, les principales difficultés sont attendues dès ce vendredi 21 avril notamment sur l'A6 entre Paris et Lyon. Il faut aussi s'attendre à un trafic plus chargé sur les autoroutes A39 et A31.

Dans les sens des retours, on s'attend à un trafic dense samedi entre Lyon et Beaune. Bison Futé reste tout de même optimiste et ne hisse qu'un drapeau vert en Bourgogne-Franche-Comté.

