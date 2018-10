Mandelieu-la-Napoule, France

Un chantier exceptionnel est lancé par la SNCF à partir de ce jeudi 25 octobre 18h. Le viaduc de la Siagne à Mandelieu-la-Napoule est remplacé par une nouvelle structure. Des travaux qui coûtent plus de 40 millions d’euros financés par SNCF réseau. Pour permettre ce changement de viaduc, la circulation des trains est coupée entre Cannes-La Bocca et Toulon pendant cinq jours et demi, à partir de ce jeudi 25 octobre à 18h et jusqu’au mercredi 31 octobre à 6h du matin.

Des travaux 24 heures sur 24

Près de 240 ouvriers et techniciens vont se relayer jour et nuit pour remplacer la structure métallique du pont datant de 1862. L’ouvrage en métal arrive en fin de vie à cause de la corrosion et du passage des trains. Les trains y sont actuellement limités à 40 km/h. Avec le nouveau pont, les voyageurs vont pouvoir gagner quelques minutes de temps de trajet.

Pendant la coupure de la circulation des trains, quelques bus de substitution seront mis en place. La SNCF conseille aux voyageurs de reporter leurs déplacements.

Des travaux à l’est des Alpes-Maritimes, mais aussi à l’ouest

Les travaux pour remplacer le viaduc de la Siagne ont été lancés en avril 2017, ils seront finalisés dans les prochains jours. La SNCF a choisi la période des vacances scolaire pour limiter les nuisances pour les voyageurs. Au même moment, il y a aussi des travaux sur le réseau italien et pas de train entre Menton et Vintimille du jeudi 25 octobre 21h au mercredi 31 octobre 6h du matin. Attention, il n’y a pas de car de substitution.