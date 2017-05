Pas de train sur l'axe Paris-Toulouse pour le week-end du 8 mai

Pour cause de travaux de modernisation de l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, il n'y aura pas de train entre la ville rose et la capitale pendant cinq week-ends, entre mai et octobre, dont ceux du 8 mai, de l'Ascension et de la Pentecôte.

Attention si vous aviez prévu de prendre le train pour vous rendre à Paris en ce week-end du 8 mai, mais aussi celui de l'Ascension et de la Pentecôte : week-ends à rallonge vont rimer avec week-ends... sans train ! En effet, afin de moderniser sa ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, la SNCF va totalement interrompre la circulation des trains sur cette ligne pendant au total cinq week-ends d'ici au mois de septembre.Les détails.

Pas de train entre Paris et Toulouse pendant cinq week-ends

Du samedi 6 mai 9h50 jusqu'au lundi 8 mai 15h50

Du jeudi 25 mai à 16h au dimanche 28 mai à 16h pour l'Ascension

Du samedi 3 juin à 9h50 au lundi 5 juin 15h50 pour la Pentecôte

Du samedi 16 septembre à 12h40 au dimanche 17 septembre à 17h30

Du 30 septembre à 12h40 au mardi 1er octobre à 12h30

En Occitanie, le gros des travaux se trouve à Saint-Jory

Dans notre département de Haute-Garonne, et plus globalement dans la région Occitanie, le plus gros des chantiers qui sera mené se trouvera à Saint-Jory. Pendant ce week-end du 8 Mai, les équipes de la SNCF vont installer une grande passerelle piétonne de 18 mètres de long ainsi qu'un ascenseur dans la gare ferroviaire de la commune du nord toulousain. Le but de la manœuvre, c'est de sécuriser au maximum la traversée des voies. Pour mémoire, il y a 3 ans à Saint-Jory un homme avait été happé par un train alors qu'il tentait de traverser à pied la voie ferrée de la gare.

Des cars pour remplacer les trains supprimés

Pour le reste des travaux de modernisation de l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, en Occitanie, il s'agira d'ouvrages plus "classiques", comme la maintenance des voies et des caténaires, la modernisation de certains aiguillages ou encore la signalisation des trains entre Toulouse et Brive. Pour assurer le déplacement des voyageurs, un service de remplacement par cars est mis en place à l'occasion des cinq week-ends de travaux. Depuis Toulouse, il faudra donc se rendre à la gare routière de Matabiau. Et si vous souhaitez vous rendre à Paris depuis la ville rose, la SNCF indique que le plus rapide reste encore de passer par Bordeaux.